Zijn kinderen nu wel of niet motor van de verspreiding? Zelfs wetenschappers raken er niet uit

De scholen blijven open, veel jeugdkampen kunnen in de herfstvakantie gewoon doorgaan, en de sportcompetities en trainingen voor de jeugd worden niet volledig stilgelegd. Kinderen en jongeren blijven grotendeels gespaard door de coronamaatregelen. Is dat omdat zij het virus minder verspreiden? Grote Amerikaanse onderzoeken spreken elkaar alvast tegen op dat vlak. “Onthoud vooral: iedereen kan een ander besmetten of zelf ziek worden”, zegt viroloog Marc Van Ranst.