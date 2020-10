‘Zwarte weduwe’ pluimt iedereen: haar man droeg zelfs geen kleren in het funerarium

Kasterlee -

De “zwarte weduwe”, zo noemt de dochter van weduwnaar Marcel V.B. (67) uit Kasterlee Godelieve V. V. leerde Marcel kennen in maart 2016 en kreeg de man zover om amper een paar maanden later al te trouwen. Maar na het huwelijk ging Marcel door een hel. Hij werd geterroriseerd en besliste uiteindelijk zich te verhangen – terwijl V. zelf thuis was en niets deed. Amper een dag later eist ze de hele erfenis op. “Ze heeft mijn vader de dood ingejaagd om zich alles toe te eigenen”, zegt dochter Els.