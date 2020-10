Batubinsika in Bulgarije. Foto: AFP

De spelers van Antwerp lieten zich gisteravond opnieuw op corona testen. Van de delegatie die mee naar Bulgarije reisde, testte Batubinsika positief. Ook de geblesseerde thuisblijver Benson legde een positieve test af.

Goed nieuws is er dan weer van Seck. De verdediger zat de voorbije twee weken in quarantaine, maar testte negatief en is zo weer inzetbaar.