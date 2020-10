Geluk bij ongeluk wegens schorsing: Junya Ito (Genk) legt positieve test af

Junya Ito heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn club Racing Genk zaterdag bekendgemaakt. De Japanse winger zou sowieso niet behoren tot de selectie van Jess Thorup voor het duel met AA Gent van maandag, hij is geschorst na zijn twee gele kaarten tegen Charleroi. Volgende week vrijdag speelt Genk gastheer voor Eupen.

“Gisteren is de volledige sportieve en organisatorische entourage van de club opnieuw getest op besmetting met COVID-19”, zo melden de Limburgers. “Daarbij heeft Junya Ito een positief staal afgeleverd. Ito, geschorst voor de wedstrijd van maandag in Gent, is uiteraard meteen in quarantaine geplaatst.”

Ito is al de zevende Genk-speler die positief testte. Eerder was dat het geval bij Paul Onuachu, Maarten Vandevoordt, Théo Bongonda, Pierre Dwomoh, Benjamin Nygren en Danny Vukovic.