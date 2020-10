Margot Cloet: “Personeelstekort in ziekenhuizen is onrustwekkend”

Ziekenhuizen kampen steeds meer met te weinig personeel, dat zegt gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro Margot Cloet. Ze vreest dat ziekenhuizen straks zullen moeten inboeten aan zorgkwaliteit als er niet dringend meer personeel gezocht wordt.

De situatie in de ziekenhuizen begint stilaan uit de hand te lopen. Zo zijn er heel wat ziekenhuizen die al op hun tandvlees zitten wat betreft de personeelsbezetting. “Normaal zitten we op deze periode van het jaar op een afwezigheid van vijf procent, nu zitten we al op vijftien procent”, zegt Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. De afwezigheid wordt verklaard door ziekenhuispersoneel dat zelf in quarantaine zit of corona heeft opgelopen. Maar sommigen zitten er ook psychisch door, zegt Cloet. “En de vrees is dat de afwezigheid bij het personeel de komende weken enkel nog zal toenemen. We hebben helaas de reguliere zorg al moeten stilleggen om het beschikbare personeel beter te kunnen inzetten.”

Eén van de mogelijke oplossingen is het inzetten van studenten. “Dat kan nu al deels als jobstudent, verpleegkundigen die bijvoorbeeld naar hun tweede jaar gaan. Maar dat zouden we wel massaler moeten kunnen organiseren. En daarvoor moeten we nu in actie schieten. Vooraleer het bij ziekenhuizen te laat zal zijn. Ziekenhuizen die veel covid-bedden hebben, zoals in Antwerpen bijvoorbeeld, is het tekort aan personeel al voelbaar. Als de covid-bedden straks naar maal zes gaan, kunnen we het gewoon niet aan.”

Ook op andere manieren hoopt Cloet mensen in de zorg te krijgen. “Uit de evenementensector bijvoorbeeld maar ook gepensioneerden die we terug willen roepen. Daar zijn wetswijzigingen voor nodig.”

Tweede golf even erg als eerste

Intensivist Geert Meyfoidt bevestigt bij VTM Nieuws het beeld dat Cloet schetst. “Wat er nu op ons afkomt, is minstens even erg als tijdens de tweede golf. Begin november verwachten we aan de maximumcapaciteit geraken. Wij kunnen ons organiseren tot een bepaalde capaciteit. Alles hangt af van de maatregelen. We gaan anders de zorgen niet kunnen geven zoals we ze willen geven en misschien keuzes moeten maken. We moeten de kwaliteit van de gezondheidszorg die in België zo goed is hoog houden”, zegt hij.

De maatregelen die in Brussel en Wallonië komen volgens Meyfroidt geen moment te vroeg. “Er is eigenlijk veel te laat gereageerd. En in Vlaanderen neemt men nog steeds grote risico’s.”

