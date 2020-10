18 (ex)-werknemers vragen ontslag hoofdredactrice Vogue: “Wit, dun en rijk is alles wat telt”

Anna Wintour, de hoofdredactrice van modeblad Vogue en de artistiek directeur van uitgever Condé Nast, zit in nauwe Louboutin’s. De hoofdredactrice wordt in een uitgebreid artikel van The New York Times beschuldigd van racisme. (Ex)-werknemers vragen het ontslag van de machtigste vrouw in mode. “Ze geeft enkel om alles wat wit, dun en rijk is.”

Anna Wintour - 70 ondertussen - is al sinds 1988 hoofdredactrice van één van de meest toonaangevende magazines in mode, namelijk Vogue. Het grote publiek zal Wintour vooral kennen van de The Devil Wears Prada, waar het karakter van Meryl Streep losjes gebaseerd was op Anna Wintour. Maar de machtigste vrouw in mode zou wel eens van haar voetstuk kunnen vallen door een uitgebreid exposé in The New York Times.

De aanklacht van de 18 werknemers is duidelijk. Wintour is geobsedeerd door alles dat wit, dun en rijk is. Als je niet voldoet aan die criteria, kom je er gewoon niet in. Een ex-werknemer omschrijft het zo. “Elke keer als we een fotoshoot evalueerden, dan zeiden we ‘dat is Vogue’ of ‘dat is niet Vogue’. In sé bedoelden we dat is ‘dun, wit en rijk’ en dat niet. Dat is alles wat telde.”

Nochtans doet Wintour er de laatste tijd alles aan om in het blad politiek correct te zijn. Zo werd de

September editie - de belangrijkste modepublicatie van het jaar- een ode aan zwarte vrouwen. Wintour sloeg in juni naar aanleiding van George Floyd via een interne memo ook een mea culpa. “Ik ben mij er van bewust dat zwarte schrijvers, modellen en redacteurs niet genoeg kansen hebben gekregen bij Vogue. We hebben fouten gemaakt. En ik neem daar de volle verantwoordelijkheid voor.”

Mode-icoon en ex-werknemer André Leon Talley geloofde echter geen bal van die mea culpa. In een podcast boorde hij Wintour nog verder de grond in: “Wintour stamt af van de koloniale tijd. Ze maakt deel uit van een bepaalde cultuur. Ze zal nooit iets in de weg laten staan van haar white privilige.”

Het artikel haalt ook verschillende incidenten aan waar het blad en Wintour uit de bocht gingen. Zo was er een fotoshoot waar een Amerikaans topmodel gekleed ging als Geisha en Kendall Jenner met gouden grill in de mond, twee momenten van cultural appropriation die Wintour schouderophalend door de vingers zag.

Vorig jaar werden ook alle covers van Vogue geanalyseerd op huidskleur. Uit die analyse bleek dat tussen 2000 en 2005, amper drie van de 81 covergirls zwart waren. Wintour wijst er wel op dat tussen 2017 en 2020 32 procent van de vrouwen zwart waren.

Niet de enige bewijzen die pro Wintour spreken. Onder haar bewind zijn nu 42 procent van de redacteurs niet blank, maakt het blad zich sterk. En topmodel Naomi Campbell dankt haar eerste cover aan Wintour. “Het was Anna’s eerste september issue en ik mocht op de cover staan. Het was de eerste cover die ik ooit gedaan heb. En ik had er geen idee van dat ze voor mij heeft moeten vechten. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn carrière.”

Van de 18 getuigenissen die The New York Times kon verzamelen, zijn er 11 die vinden dat Wintour niet langer hoofdredacteur zou mogen zijn van het magazine.

