Geen Mignolet bij Club Brugge: doelman wacht nog op testresultaat

Ethan Horvath kreeg in Leuven opnieuw het vertrouwen van trainer Philippe Clement bij Club Brugge. Simon Mignolet werd net als Michael Krmencik en Odilon Kossounou zaterdag opnieuw getest, maar kende zijn resultaat nog niet op het moment van de aftrap.

Eerder had Clement laten uitschijnen dat Mignolet zonder groepstraining op het wedstrijdblad had kunnen komen indien hij negatief had getest bij een nieuwe test.

Mignolet, Krmencik en Kossounou testten vorige week zaterdag positief bij een testronde door de Europese voetbalbond UEFA. Daarom misten ze de Champions League-opener in Sint-Petersburg. Volgens de reglementen van de UEFA moeten ze een week later opnieuw worden getest. Het is op dit moment nog wachten op een uitslag.

Vorige donderdag bleek al uit een test voor de Jupiler Pro League dat er geen andere besmettingen waren bij Club Brugge. Maandag volgt een nieuwe testronde voor de UEFA, in de aanloop van de thuiswedstrijd van woensdag tegen SS Lazio.