Man trapt deur Gents appartement: verdachte overmeesterd door politie

Gent - In Gent hebben de speciale eenheden van de politie de man overmeesterd die mogelijk gewapend was en de deur van een appartement had ingetrapt. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Bij een huiszoeking werd uiteindelijk geen wapen gevonden.

De omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk, maar volgens de eerste informatie trapte de man de deur van het appartement in en verschanste hij zich in de woning. “Omstaanders zouden gehoord hebben dat de man riep dat hij ging schieten, maar het kan nog niet worden bevestigd of de man al dan niet gewapend is. Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat er geen andere mensen in het appartement aanwezig zijn”, stelde het parket.

De politie kwam massaal ter plaatse en omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. De speciale eenheden werden opgeroepen en uiteindelijk ingezet. Ze overmeesterden de man en daarbij werd niet geschoten. Een huiszoeking in het appartement leverde geen wapen op. De man werd opgepakt maar het is nog niet duidelijk of hij voorgeleid wordt. De identiteit van de verdachte staat nog niet vast.