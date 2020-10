Oproepen tot boycot Franse producten in moslimlanden na toespraak Macron

In verscheidene landen van het Midden-Oosten is zaterdag opgeroepen Franse producten te boycotten, nadat de Franse president Emmanuel Macron had verzekerd dat hij geen afstand zou nemen van de karikaturen van de profeet Mohammed, die verboden zijn in de islam.

Macron had zich donderdag in die zin uitgesproken op een eerbetoon aan de leraar Samuel Paty, die door een islamist onthoofd werd nadat hij karikaturen van de profeet aan zijn leerlingen had getoond in een les over vrijheid van meningsuiting.

Op de sociale netwerken nemen de oproepen via Arabische hashtags om Franse producten te boycotten, sinds vrijdag toe. In Qatar lieten twee winkelketens weten dat ze de Franse producten uit de handel namen. De universiteit van Qatar kondigde op Twitter aan dat ze de Franse culturele week uitstelde. In Koeweit werden op de sociale media beelden verspreid van Kiri- en Babybel-kaas die uit de winkelrekken werd gehaald. In Jordanië riep een oppositiepartij op de Franse producten te boycotten.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dat Macron “zijn geestelijke gezondheid” moest laten onderzoeken. “Wat valt er te zeggen over een staatshoofd dat miljoenen leden van verschillende geloofsgroepen op deze manier behandelt: ten eerste, mentale controle”, zei Erdogan in een televisietoespraak. Volgens de Turkse president heeft Macron “psychische checks” nodig.

Die woorden zijn heel slecht gevallen in Parijs. “De opmerkingen van president Erdogan zijn onaanvaardbaar. Buitensporigheid en onbeschoftheid zijn geen methode. We eisen dat Erdogan de koers van zijn beleid verandert, omdat die in elk opzicht gevaarlijk is”, zei een Franse presidentiële functionaris. Frankrijk roept zijn ambassadeur in Ankara terug voor overleg en voor een ontmoeting met Macron om de huidige situatie te bespreken.

