Strijders in Kameroon vallen school binnen: vier kinderen doodgeschoten

Foto: MY MEDIA PRIME TV via REUTERS

Minstens vier kinderen zijn gedood en tientallen anderen raakten gewond toen onbekende schutters een school in de Engelssprekende regio van Kameroen aanvielen. Dat zei een plaatselijke ambtenaar zaterdag.

De zwaarbewapende strijders bestormden zaterdagochtend de Mother Francisca School in de stad Kumba en openden het vuur op de kinderen, zei Ntou Ndong Chamberlain, politieman in Meme, waar Kumba is gevestigd.

“Verschillende strijders trokken deze ochtend naar een privéschool en vielen er onschuldige leerlingen aan. Vier zijn gedood en anderen zijn ernstig gewond geraakt”, zei hij. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag.

Kameroen kampt met onrust en aanvallen op burgers sinds de twee belangrijkste Engelstalige gebieden, de noordwestelijke en zuidwestelijke regio’s, eind 2016 aankondigden dat ze zich wilden afscheiden en een nieuw land genaamd Ambazonia wilden vormen. Engelssprekenden klagen er lang over dat ze worden behandeld als tweederangsburgers en dat ze minder overheidsfinanciering krijgen in Kameroen, dat grotendeels Franstalig is.