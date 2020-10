Aanrijding tussen goederenwagons en reizigerstrein in Hasselt, geen gewonden

In Hasselt, op zo’n 600 meter van de overweg in de Veldstraat, heeft zich zaterdagmiddag rond 17.20 uur een aanrijding voorgedaan tussen vier goederenwagons en een reizigerstrein. Dat is vernomen van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

De goederenwagons waren om een nog onbekende reden losgekomen op een terrein van Infrabel en op een spoor in dienst terechtgekomen. Het seinhuis in Hasselt stuurde een alarmsignaal uit, en de bestuurder van de trein die onderweg was van Blankenberge naar Hasselt, voerde een noodrem uit, en kwam tot stilstand, aldus Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS. Daarop volgde een aanrijding aan lage snelheid. Er vielen geen gewonden, er is enkel blikschade.

Er waren zo’n 150 reizigers aan boord van de trein. Zij zijn met een vervangbus geëvacueerd. Er reden ook vervangbussen tussen Hasselt en Diest, want op het traject was het treinverkeer onderbroken. Intussen kunnen er opnieuw treinen rijden over één spoor.

“Alle veiligheidsprocedures hebben perfect gewerkt”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.