Trump heeft alvast gestemd: “Op een kerel met de naam Trump”

Donald Trump is vervroegd gaan stemmen voor de presidentsverkiezingen van 3 november. “Ik heb gestemd op een kerel met de naam Trump”, zei hij aan het stembureau in Florida. Opvallend: de Amerikaanse president droeg daarbij een mondmasker. Ook al blijft hij de coronacrisis relativeren en spreekt hij op rallies nog steeds voor duizenden ongemaskerde aanhangers.

Weinig verrassend op wie Trump zaterdag ging stemmen in een bibliotheek in West Palm Beach, in de staat Florida. Ook de plek was te verwachten: Trump verblijft vaak in zijn landhuis en golfresort Mar-a-Lago in West Palm Beach en bracht er ook tijdens andere verkiezingen al zijn stem uit. Maar wat wel enigszins verbaasde, was dat hij een mondmasker droeg. Doorgaans verfoeit hij die dingen, en laat hij er zich niet graag mee fotograferen. Maar het was nodig om aan de regels te voldoen om persoonlijk te gaan stemmen.

Dat laatste is een belangrijk punt voor Trump. Onder meer uit angst voor het coronavirus heeft een recordaantal van meer dan 56 miljoen Amerikanen al vervroegd gestemd, van wie meer dan 38,5 miljoen kiezers per post. Vroeger stemde Donald Trump zelf ook vaak op die manier, maar dit jaar blijft de president zonder bewijs herhalen dat stemmen per post vatbaar zou zijn voor fraude. Ook nu zei hij dat persoonlijk een stem uitbrengen “veel veiliger” is dan briefstemmen. “Alles was perfect. Strikt, zeer strikt, volgens de regels”, aldus Trump. “Als je je stembiljet opstuurt, kan het nooit zo veilig zijn.”

Een groot deel van het publiek droeg geen mondmasker tijdens een bijeenkomst in North Carolina. Foto: REUTERS

Minder veilig waren de verkiezingsbijeenkomsten in North Carolina, later op de dag. De president sprak er op twee van de meest getroffen gebieden van de staat, maar liet er zijn mondmasker achterwege, net als een groot deel van het publiek. Hij stak ook de draak met een campagne-evenement van zijn Democratische tegenstrever Joe Biden. Die had een dag eerder een drive-in-bijeenkomst gehouden, waarbij het publiek elk in zijn eigen auto de speech van Biden kon volgen. “Er waren zo weinig auto’s”, zei Trump. “Ik heb nog nooit zo’n publiek gezien.”

Zaterdag sneuvelde in de VS het record van het hoogste aantal nieuwe besmettingen in één dag, met liefst 83.000 gevallen in 24 uur tijd. Maar ook daar ziet de president geen graten in. “De aantallen nemen toe omdat er meer getest wordt”, zei hij op Twitter. Hij zijn alleen de media die “angst zaaien”.