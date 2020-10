Atlético wint van Real Betis, invaller Carrasco valt uit met blessure

Op de zevende speeldag in La Liga heeft Atlético Madrid met 2-0 gewonnen van Real Betis. Dankzij deze overwinning komen Los Colchoneros op twee punten van leider Real Madrid, met één wedstrijd minder gespeeld. Yannick Carrasco viel voor Atlético in tijdens de rust, maar moest in de 83e minuut geblesseerd het veld verlaten.