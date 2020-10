“Dikke schijt” en “ref, awel man?”: sfeerverslag van een wedstrijd zonder sfeer aan Den Dreef

Maar één in plaats van drie wedstrijden in de Jupiler Pro League zaterdagavond. In Eupen en Mechelen liet het coronavirus voetballen niet toe, in Leuven wel. OHL ontving Club Brugge, zonder publiek weliswaar. Wij gingen de sfeer opsnuiven, die er niet was. Maar dat liet ons wel toe álles te verstaan wat er van aan de zijlijn werd geroepen. “Dikke schijt” was maar één van de opvallende uitspraken aan Den Dreef.