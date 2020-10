Heilig Hartziekenhuis in Mol neemt tijdelijk geen patiënten meer op

/ Mol - Het H. Hartziekenhuis in Mol houdt tot maandagmiddag een opnamestop en wordt dus ook tijdelijk afgekoppeld van de 112-centrale. Dat meldt het ziekenhuis op zijn website. Die maatregelen komen er nadat de voorbije week enkele patiënten op ‘gewone afdelingen’ in het ziekenhuis besmet bleken te zijn met het coronavirus

Er zullen geen dringende opnames meer gebeuren in het ziekenhuis, behalve op de diensten pediatrie en materniteit. Alle dringende transporten naar het ziekenhuis van Mol worden afgeleid naar ziekenhuizen in de buurt. Een ‘poortfunctie’ van de dienst spoedgevallen blijft wel actief om zo nodig patiënten te stabiliseren of om patiënten die niet via de dienst 112 binnenkomen, op te vangen.

Voor patiënten betekent dit concreet dat ze voor de afdelingen pediatrie en materniteit voor een dringende opname nog naar het H. Hartziekenhuis Mol kunnen komen, maar noodgevallen die een opname vereisen zullen doorgestuurd worden naar de netwerkziekenhuizen van Geel, Turnhout en Herentals.

Die maatregelen komen er nadat de voorbije week enkele patiënten op ‘gewone afdelingen’ in het ziekenhuis besmet bleken te zijn met het coronavirus. Het ziekenhuis benadrukt dat het “drastische maatregelen” nam, zo is een strenge isolatie ingevoerd, is iedereen getest en zijn alle ruimtes grondig ontsmet. “Dit zorgt voor een onverwachte en tijdelijke overbelasting van de desbetreffende diensten. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven bieden, dienen enkele diensten een opnamestop door te voeren”, luidt de verklaring.