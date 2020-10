Samsung-voorzitter Lee Kun-hee overleden

De voorzitter van Samsung Electronics, Lee Kun-hee, is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Zuid-Koreaanse groep in een mededeling.

“Het is met grote droefheid dat we het overlijden van Lee Kun-hee, de voorzitter van Samsung Electronics, aankondigen”, klinkt het in het communiqué. “Voorzitter Lee overleed op 25 oktober in het bijzijn van zijn familie, onder wie vicevoorzitter Jay Y. Lee. Hij was een echte visionair die Samsung transformeerde van een lokale onderneming tot een toonaangevende innovator en industriële grootmacht.

Lee had sinds 1987 de leiding over Samsung, dat sinds die tijd is uitgegroeid tot een van ‘s werelds grootste producenten van smartphones, televisies en geheugenchips. In 2008 legde hij zijn bestuursfunctie bij het concern neer, omdat hij was veroordeeld voor belastingontduiking. Begin 2010 keerde hij echter alweer terug als voorzitter. Lee was bedlegerig sinds hij in 2014 een hartaanval kreeg. Na zijn hartaanval nam zijn zoon Jay Y. Lee als vicevoorzitter zijn taken waar.

Lee was een van de rijkste mannen van Zuid-Korea en het tijdschrift Forbes plaatste hem in 2014 op plek 35 op de ranglijst van de machtigste personen ter wereld.