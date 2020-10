Leider van al-Qaeda gedood in Afghanistan

Abu Muhsin al-Masri stond op de lijst van meest gezochte personen van de Amerikaanse FBI Foto: via REUTERS

Afghaanse veiligheidstroepen hebben bij een operatie in de oostelijke provincie Ghazni een topman van terreurbeweging al-Qaeda gedood. Abu Muhsin al-Masri stond op de lijst van meest gezochte personen van de Amerikaanse FBI.

De Egyptenaar zou de tweede man zijn geweest van al-Qaeda, de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS van 11 september 2001.

De Afghaanse autoriteiten kondigden zijn overlijden aan op Twitter. Ze gaven geen details over de operatie en deelden ook niet mee wanneer die heeft plaatsgevonden.

Al-Masri is in de VS aangeklaagd voor het leveren van materiaal en geld aan een buitenlandse terreurorganisatie en een complot om Amerikanen te doden.

De operatie tegen Al-Masri vond plaats terwijl er in Qatar sinds september vredesgesprekken bezig zijn tussen vertegenwoordigers van de taliban en van de Afghaanse regering. De radicaalislamitische beweging wil echter niet weten van een wapenstilstand. Experts verwachten lange en moeizame onderhandelingen alvorens een akkoord kan worden bereikt om de wapens te doen zwijgen. Het conflict in Afghanistan gaat intussen onverminderd voort.