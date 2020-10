Tienduizenden mensen protesteren tegen Netanyahu in Israël

Op honderden plaatsen in Israël, zoals in Tel Aviv en Jeruzalem, zijn zaterdag tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen premier Benjamin Netanyahu. Het is de 18e week op rij dat er manifestaties zijn.

De politie arresteerde zes mensen in Tel Aviv, meldt een woordvoerder. Het protest tegen Netanyahu is al weken aan de gang. De premier is aangeklaagd wegens corruptie en ligt ook onder vuur vanwege zijn tekortschietende beleid in de coronacrisis. Netanyahu wordt onder meer aangewreven dat hij te voortvarend was in het versoepelen van de coronamaatregelen.

Netanyahu verklaarde dat hij “dramatisch” hogere boetes wil invoeren voor mensen die de lockdownmaatregelen niet respecteren.