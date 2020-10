Treinverkeer weer normaal na aanrijding in Hasselt

Hasselt / Diest - Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest rijdt zondagochtend weer normaal, zo meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Zaterdag vond in Hasselt een aanrijding plaats tussen vier goederenwagons en een reizigerstrein.

De aanrijding vond zaterdagmiddag omstreeks 17.20 uur plaats, op zo’n 600 meter van de overweg in de Veldstraat. Om nog onbekende reden waren de goederenwagons losgekomen op een terrein van Infrabel en op een spoor in dienst terechtgekomen. Het seinhuis in Hasselt stuurde een alarmsignaal uit, en de bestuurder van de trein die onderweg was van Blankenberge naar Hasselt, voerde een noodrem uit. Daarop volgde een aanrijding aan lage snelheid. Er vielen geen gewonden, er was enkel blikschade.

Na de aanrijding werden de reizigers geëvacueerd en reden vervangbussen tussen Hasselt en Diest. Zaterdagavond werd vervolgens één spoor vrijgemaakt. Zondagochtend iets na 05.00 uur is ook het tweede spoor er opnieuw in dienst, zo meldt Infrabel. De hele nacht werd doorgewerkt om de trein en de vier platte wagens er weg te krijgen. Bij het begin van de treindienst zondag zijn alle sporen ter beschikking en rijden de treinen er normaal.