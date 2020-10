Romelu Lukaku op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport na nieuwe goal: “83 miljoen goed gespendeerd”

Romelu Lukaku prijkt zondagochtend op de cover van La Gazzetta dello Sport, de belangrijkste Italiaanse sportkrant na zijn nieuwe goal voor Inter. “Opnieuw Lukaku” en “Lukaku regelt het” luiden de koppen. Binnenin staat een beschouwend stuk dat de 83 miljoen die Inter neertelde voor de Rode Duivel “goed gespendeerd” noemt.

Lukaku scoorde zaterdag in de wedstrijd tegen Genua zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen in de Serie A. Hij nam de eerste treffer voor zijn rekening in wat uiteindelijk een 0-2 uitoverwinning werd. De Rode Duivel, die afgelopen week ook al twee keer raak trof in de Champions League en eerder deze maand drie keer scoorde voor de nationale ploeg, zit nu al aan tien doelpunten in alle competities op amper een maand tijd.

De goal van ‘Big Rom’ tegen Genua kwam er in de 64e minuut. Na een een-tweetje met Nicolò Barella werkte de Rode Duivel het leer voorbij Genua-doelman Perin. In de 80e minuut verdubbelde Danilo D’Ambrosio de score. Inter springt in de rangschikking over Atalanta Bergamo, dat verloor van die andere club uit Genua, Sampdoria. Inter klimt door de zege voorlopig naar de derde plaats in de rangschikking.

ON FIRE | Romelu Lukaku doet het weer! ??????#GenoaInter pic.twitter.com/zXpejXOkfQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 24, 2020

Afgelopen woensdag maakte Lukaku ook al twee doelpunten in de Champions League-groepswedstrijd tegen Mönchengladbach. Dinsdag neemt Inter het in het kampioenenbal op tegen Shakhtar Donetsk.