“Borat”-reporter Sacha Baron Cohen reageert op beledigingen van Donald Trump: “Ik vind jou ook niet grappig”

Na de beledigingen van Donald Trump aan het adres van Sacha Baron Cohen - de Amerikaanse president noemde hem een “griezel” en “niet grappig” - reageert nu ook de Britse komiek en bedenker van de fictieve Kazachse reporter op diens uitlatingen. “Ik moet toegeven, ik vind jou ook niet grappig.”

Gevraagd naar een reactie op een gênante scène van diens advocaat Rudy Giuliani in de nieuwste Borat-film, noemde Donald Trump Sacha Baron Cohen hem “een griezel” en “helemaal niet grappig”. Ideaal, moet de Britse acteur gedacht hebben. Elke vorm van reclame is goed, ook al is het slechte. En de Borat-man bedankte prompt de president voor de gratis publiciteit en voegde er nog iets aan toe op Twitter. “Ik moet toegeven dat ik je ook niet grappig vind, maar toch lacht de hele wereld met je.”

“Ik ben altijd op zoek naar mensen om racistische idioten te spelen en je zult een job nodig hebben na 20 januari,” vervolgt hij, een verwijzing naar de nakende Amerikaanse presidentsverkiezingen. “Laten we praten!”

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.



I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 24, 2020

Baron kruipt in de film Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan opnieuw in de huid van Borat, een reporter uit Kazachstan die door de Verenigde Staten reist. En ook Republikeinse kopstuk Rudy Giuliani passeert de revue. In een ietwat gênante scène.

Borat verdedigt scène met Rudy Giuliani in nieuwe film: “Onschuldige ‘sexy time’ ontmoeting met mijn 15-jarige dochter”. Video: Het Nieuwsblad

In het fragment is te zien hoe de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump - vroeger nog burgemeester van New York - geïnterviewd wordt door de 15-jarige dochter van Borat, zogezegd een conservatieve televisiejournaliste.



Na afloop van dat gesprek vraagt de actrice, de 24-jarige Maria Bakalova, Giuliani mee naar haar hotelkamer om iets te drinken. Even later is te zien hoe Giuliani op het bed ligt en zijn hand in zijn broek steekt. Daarna komt Borat de kamer binnengelopen en roept hij “ze is 15, ze is te oud voor je!”.

In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan rond de beelden, maar Giuliani zelf beweert dat hij enkel zijn hemd terug in zijn broek stak nadat hij zijn microfoontje had verwijderd. De beelden zijn “een compleet verzinsel”, tweette hij. “Op geen enkel moment voor, tijdens of na het interview heb ik mij ongepast gedragen. Als Sacha Baron Cohen iets anders beweert, is hij een hardvochtige leugenaar.”

Sacha Baron Cohen vermomd als Trump in “Borat 2” Foto: RR

Gewiste scène

Nog op de officiële Twitter-account heeft Borat vrijdag een gewiste scene uit zijn nieuwste prent gelost. Daarop is zijn fictieve dochter te zien die het Witte Huis binnenraakt zonder een coronatest te moeten afleggen.

De beelden dateren van 20 september, zes dagen voor Trump zijn kandidaat voor het Amerikaanse hooggerechtshof bekendmaakte. Kort na dat evenement testten hij en verschillende anderen positief op het coronavirus.