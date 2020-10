Britse zangeres Adele maakt mopjes in Saturday Night Live over haar gewichtsverlies en bedankt Sarah Palin: “Je bent een schatje!”

De show was Adele’s eerste televisieoptreden sinds de Grammy Awards in 2017 Foto: NBC

Voor het eerst in drie jaar verscheen Adele nog eens op televisie. Ze werd gevraagd als gastpresentatrice voor het geweldige Amerikaanse Saturday Night Live. Vooral haar eigen gewichtsverlies nam ze op de korrel. En ze bedankte ook Sarah Palin, voormalig Republikeins vicepresidentskandidaat, voor de lancering van haar carrière.

“Ik weet dat ik er echt heel anders uitzie sinds jullie me voor het laatst hebben gezien”, zei de 32-jarige Adele in haar openingsmonoloog. “Maar vanwege alle Covid-beperkingen en het verbod op reizen mocht ik niet veel bagage meenemen. Ik kon slechts de helft van mezelf meenemen”, grapte ze. “En dit is de helft die ik heb gekozen.”

Daarmee verwees de zangeres naar haar opvallende gewichtsverlies, dat al maanden een gespreksonderwerp is in de Britse tabloids.

Adele zei ook dat ze het heel bijzonder vond om deel uit te maken van de show die twaalf jaar geleden voor haar doorbraak in de Verenigde Staten zorgde. “Ik was de muzikale gast in 2008 toen Sarah Palin te gast was bij Tina Fey (een actrice die de politica al een tijdje imiteerde in het programma, nvdr.)”

“Uiteraard keken een paar miljoen mensen naar het programma. De rest is geschiedenis. Kijk, ik weet niets over de Amerikaanse politiek. Ik ben Britse, weet je wel? En ik wil niets zeggen dat té politiek getint is? Dus houd ik het hierop: Sarah Palin, schatje, bedankt voor alles!”

Eerder gaf Adele al aan hoe spannend ze het vond dat ze deze keer de show mocht hosten. Voor haar voelde het aan als het juiste moment. “Want als er ooit een tijd is geweest voor ons allemaal om jezelf in het diepe te gooien en er het beste van te hopen, dan is het wel in 2020, toch?.”