Drie mensen bevangen door CO-intoxicatie in Anderlecht, vierjarig kind door moeder gereanimeerd

Brussel / Anderlecht - In de Brussele gemeente Anderlecht zijn zaterdagnacht drie mensen van hetzelfde gezin bevangen geraakt door een CO-intoxicatie. Het vierjarige kind moest door de moeder zelfs gereanimeerd worden.

De 112-noodcentrale kreeg zaterdagnacht omstreeks 00.50 uur een noodoproep van een radeloze moeder wiens vierjarige kind bewusteloos was en niet meer ademde. Onmiddellijk werden de MUG van het St Pietershospitaal en een ziekenwagen van de brandweervoorpost in Anderlecht naar de gezinswoning in de Anderlechtse Verzoeningsstraat gestuurd. De 112-operatrice begeleidde de moeder intussen bij de reanimatie van het kind. Gelukkig kwam de kleuter terug bij bewustzijn en kwam de ademhaling terug op gang.

Toen de medische hulpploegen ter plaatse kwamen, trad hun CO-detector onmiddellijk in werking. Iedereen werd geëvacueerd en er werd bijstand gevraagd van de brandweerploegen.

“In het gebouw waren 16 personen aanwezig”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De acht bewoners van de derde en vierde verdieping werden ter plaatse onderzocht en verzorgd. De bewoners van het gelijkvloers liepen geen gevaar, maar het gezin, vader, moeder en kind, dat de noodoproep had gedaan en op de tweede verdieping woonde, werd geëvacueerd naar het ziekenhuis met een CO-intoxicatie.”

De vergiftiging werd veroorzaakt door de individuele gasbrander in het appartement van het gezin. De installatie werd verzegeld door de technieker van Sibelga.

“We willen nogmaals de nadruk leggen op het belang van het laten plaatsen van een goedgekeurd apparaat door een erkende technieker”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Dat apparaat moet nagezien en onderhouden worden door een bevoegde technieker en, indien het een gasbrander betreft, moet tweejaarlijks gecontroleerd worden. De afvoer van de verbrandingsgassen dient eveneens nagezien te worden. Een goede ventilatie en aanvoer van verse lucht dienen tevens verzekerd te worden.”