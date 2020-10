Man trapt deur Gents appartement in: verdachte naar gevangenis want hij stond geseind

Gent - De man die zaterdag in Gent door de speciale eenheden van de politie overmeesterd werd nadat hij de deur van een appartement had ingetrapt, is naar de gevangenis overgebracht. De man werd niet voorgeleid want hij stond al geseind, meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De man trapte zaterdag aan het Koning Nobelplein in Gent de deur in van een appartement en verschanste zich in de woning. Hij riep tegen omstaanders dat hij ging schieten, maar het was niet duidelijk of hij al dan niet gewapend was.

De politie kwam massaal ter plaatse en omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. De speciale eenheden werden opgeroepen en uiteindelijk ingezet. Ze overmeesterden de man en daarbij werd niet geschoten. De man werd opgepakt maar een huiszoeking in het appartement leverde geen wapen op.

Het ging om een 32-jarige man uit Evergem die geseind stond omdat hij in strafuitvoering was voor andere feiten. Hij werd niet voorgeleid maar onmiddellijk naar de gevangenis gebracht. Het onderzoek naar de motieven van de man loopt nog.