Ronald Koeman boos na Clasico-nederlaag tegen Real Madrid: “VAR wordt alleen gebruikt in nadeel van Barcelona”

Het verlies van Barcelona in de Clasico tegen Real Madrid zit Ronald Koeman daags na de wedstrijd nog steeds hoog. In een tweet heeft de Nederlandse trainer van Barça het zondag over een onterechte nederlaag. Vooral de penalty die Real kreeg na tussenkomst van de VAR vindt hij moeilijk te aanvaarden.

“We verdienden het niet de wedstrijd gisteren te verliezen”, schrijft Koeman. “Een controversiële strafschopbeslissing, beslissend voor het resultaat. We blijven op deze weg verdergaan.”

Real kreeg zaterdag iets voorbij het uur bij een 1-1 stand een strafschop nadat Ramos neerging na een contact met Lenglet. De ref legde de bal op de stip na tussenkomst van de VAR. Ramos zette de elfmeter zelf om. Helemaal in het slot maakte Modric er nog 1-3 van.

Meteen na de match had Koeman al het optreden van de VAR aangeklaagd. Zo kreeg Barcelona geen penalty voor een vermeende fout op Messi. “Misschien kan iemand me uitleggen hoe de VAR werkt hier in Spanje. Ik heb de indruk dat die alleen wordt gebruikt in het nadeel van Barça”, zei Koeman. “In de eerste vijf duels heeft de VAR nooit in ons voordeel ingegrepen, terwijl daar best aanleiding voor was. Dit verdienen we niet.”

