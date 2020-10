Professor Dirk Devroey (VUB): “Lokale maatregelen moeten getroffen worden in arrondissement Halle-Vilvoorde, de situatie is even erg als in Brussel”

Professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) roept de politiek op gemeentelijke maatregelen te treffen in het arrondissement Halle-Vilvoorde. De toestand vooral in het westelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant is dramatisch. “De huisartsen hebben zelfs niet meer de tijd om de coronamaatregelen uit te leggen aan hun patiënten.”

Het arrondissement Halle-Vilvoorde is bijna even hard getroffen als de hoofdstad. Terwijl in Brussel er 1.048 positieve testen per week per 100.000 inwoners worden afgenomen, zijn dat er in Halle Vilvoorde ...