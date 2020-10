Topman Internationaal Atoomagentschap heeft vragen bij kernuitstap

Zonder kerncentrales wordt het moeilijk om de klimaatakkoorden van Parijs te halen. Dat zegt de topman van het Internationaal Atoomagentschap IAEA. Heel wat landen, waaronder België, willen echter af van kernenergie.

Volgens IAEA-topman Rafael Grossi is het zo goed als onmogelijk om de klimaatakkoorden van Parijs - het verminderen van de uitstoot van CO2 om zo de globale opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden - te halen zonder kernenergie.

Grossi brengt deze week een bezoek aan Duitsland, waar hij onder meer leden van de Duitse regering zal ontmoeten. Duitsland wil in 2022 uit kernenergie stappen. Ook België houdt vast aan een kernuitstap, tegen 2025. “De politieke keuze is legitiem, en landen kunnen kiezen voor een beleid”, erkent de Argentijn. Wetenschap wijst evenwel in een andere richting, stelt de topman van het Atoomenergieagentschap. “Het wetenschappelijk feit is dat kernenergie een extreem lage uitstoot van CO2 veroorzaakt”.

“Nucleair is deel van de oplossing”, argumenteert Grossi. Kernenergie kan volgens hem stabiele bevoorrading van elektriciteit verzekeren, ter ondersteuning van minder stabiele vormen van hernieuwbare energie, zoals energie uit zon of wind.