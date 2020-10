Politie moet weeral feestje in loungebar in Maasmechelen stilleggen

Maasmechelen - De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) heeft met bijstand van collega’s van de zone Maasland zondagochtend een feestje moeten stilleggen in een shisha- en loungebar langs de Boudewijnlaan in Maasmechelen.

Daar waren zondagochtend zo’n veertig jongeren aanwezig. De politie trof er ook flessen lachgas aan. Het is al de tweede keer in de coronaperiode dat er in de nachtclub een feestje moet worden stilgelegd.

In augustus betrapte de politie er 25 feestvierende jongeren. Die waren afkomstig uit Limburg en uit enkele corona-hotspots uit andere provincies. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) heeft de nachtclub meteen laten sluiten wegens de niet-naleving van de huidige coronamaatregelen. Het gaat onder meer om niet-essentiële verplaatsingen, de avondklok tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends en de verkoop van alcohol na 20 uur.

Ook eigenaars aanwezig

“Rond 1.30 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er mogelijk een feestje aan de gang was in de shishabar. De politie ging ter plaatse, maar geraakte niet binnen. De agenten hoorden wel muziek, die uit het pand kwam. Op de parking stonden drie voertuigen. Iets later troffen ze in de buurt een man aan. Gezien de avondklok werd hij gecontroleerd. De man kon niet aantonen dat hij een essentiële verplaatsing maakte. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij uit de nachtclub kwam. De politie klopte er opnieuw aan, maar kreeg weer geen gehoor. De agenten zagen wel meerdere personen aan het raam verschijnen om te kijken wat er aan de hand was. De brandweer is opgetrommeld om de deur te openen. Een ploeg van politie Maasland werd in bijstand geroepen,” vertelt Tania Olaerts van de communicatiedienst van politie LaMa.

Binnen troffen de politiemensen 39 personen aan, onder wie de eigenaars. Zij werden allen geverbaliseerd wegens het schenden van het samenscholingsverbod. De eigenaars zullen tevens worden beboet wegens het niet-respecteren van de opgelegde sluitingsuren. De politie nam ook een groot aantal flessen lachgas in beslag. Ook hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld.