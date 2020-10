Wim De Decker staat met AA Gent voor cruciale week: “Komende duels kunnen bepalend zijn”

Donderdagavond slikten de Buffalo’s nog maar eens een pijnlijke nederlaag. Op bezoek bij het Tsjechische Slovan Liberec speelde het team van Wim De Decker vooral zichzelf in de vernieling: “Gek om te zeggen maar daar spelen we misschien wel de perfecte wedstrijd”, houdt Wim De Decker evenwel voet bij stuk. Maar nu staan er alweer twee cruciale duels op het programma want op maandag ontvangt AA Gent immers RC Genk en drie dagen later volgt er het Europese thuisduel tegen Hoffenheim.