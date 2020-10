Jennifer Aniston heeft gestemd en geeft ook stemadvies: “Het is niet grappig om op Kanye West te stemmen”

Net als de rest van Hollywood stemt ook Jennifer Aniston (51) voor de Democartische presidentskandidaat Joe Biden (77) en zijn “running mate” Kamala Harris (56). Op Instagram toonde de Friends-actrice dat ze onlangs haar stem uitbracht per post. Ze voegde er nog aan toe dat “het niet grappig is op Kanye (West, nvdr.) te stemmen.”

Volgens de actrice zijn de Verenigde Staten op dit moment meer verdeeld dan ooit en moet dit veranderen.

“Denk alsjeblieft na over wie het meest getroffen wordt door deze verkiezing als we zo doorgaan. Jouw dochters, de LGBTQ+-gemeenschap, onze zwarte broeders en zusters, de oudere mensen met gezondheidsproblemen, jouw toekomstige kinderen en kleinkinderen (die de opdracht zullen krijgen onze planeet te reden waarvan onze leiders niet geloven dat ze kapot is aan het gaan). Dit gaat niet om een kandidaat of een probleem, het gaat over de toekomst van dit land en de wereld.”

Verantwoordelijkheid moeten de mensen, die gaan stemmen, tonen. En dus, zo schrijft ze, is “het niet grappig om op Kanye te stemmen. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Wees alsjeblieft verantwoordelijk.”

Kanye West - ook wel bekend als meneer Kim Kardashian - doet volgende maand mee met de Amerikaanse presidentsverkiezingen als onafhankelijk kandidaat, maar wordt niet gezien als serieuze kanshebber. De rapper scoort nergens hoog in de opiniepeilingen.

