Ontroerend initiatief in Nederland: 15.000 knuffels in voetbaltribune om aandacht te vragen voor kankerpatiëntjes

Hartverwarmend beeld op de tribunes tijdens het Eredivisie-duel tussen sc Heerenveen en FC Emmen. Geen voetbalsupporters, maar 15.000 knuffelberen bezetten elk zitje in het stadion. De symbolische actie van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) wil daarmee aandacht vragen voor de circa 15.000 kinderen in Nederland die kanker hebben.

Omdat er geen fans meer welkom zijn in de stadions, was het volgens Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), sc Heerenveen en geneesmiddelenbedrijf MSD het geknipte moment om hun actie te lanceren. De supporters werden vervangen oor donszachte knuffelbeertjes. Allemaal kregen ze het typische Friese truitje van de club aangetrokken. 15.000 exemplaren in totaal. Evenveel als er kankerpatiëntjes zijn in Nederland met kanker, of die kanker overleefd hebben.

🧸 🧸 🧸



Geen voetbalfans, maar 15.000 beren bevolken de tribunes in het Abe Lenstrastadion vanavond. De club vraagt op deze manier aandacht voor kinderen met kanker die onzichtbaar zijn (geweest) tijdens de coronapandemie en voor stichting KiKa. pic.twitter.com/BRhv3jLner — NOS Sport (@NOSsport) October 24, 2020

“Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie zijn heel wat kinderen met kanker onzichtbaar geweest, omdat zorg werd uitgesteld. Helaas zitten we nu weer in die situatie”, zegt oprichter en directeur van KiKa Frits Hirschstein.

“Tegelijker hebben we kennisgemaakt met lege voetbalstadions. Daarom moedigen we de voetballers aan met duizenden KiKa-beren in Heerenveen-shirt en drukken we onze steun uit aan alle kinderen met kanker.”

Ook beertjes kijken voetbal Foto: EPA-EFE

Beertjes en de taaie voetballers tijdens het Eredivisie-duel tussen Heerenveen en FC Emmen: het contrast kan niet groter zijn Foto: Photo News

Heerenveen roept ook supporters op om de KiKa-beer te kopen via de site kikaberenactie.nl.

En dat is nodig. Want bij KiKa kunnen evenementen voor het goede doel niet plaatsvinden, waardoor de stichting een groot deel van de inkomsten mist die nodig zijn voor het financieren van kankeronderzoek.