Vicepremier Petra De Sutter (Groen):“Vlaanderen zal niet anders kunnen dan ook maatregelen te nemen”

“Vlaanderen zal niet anders kunnen dan ook maatregelen te nemen”. Dat heeft federaal vicepremier Petra De Sutter (Groen) zondag gezegd in een debat in De Zevende Dag.

Ook microbioloog Herman Goossens en Margot Cloet van Zorgnet-Icuro maken zich grote zorgen. “Vlaanderen neemt een risico”, aldus Cloet. Volgens Goossens moet men ook niet hopen op een fundamentele verbetering tegen de feestdagen. “We zullen nog tot aan zomer in deze situatie zitten. Dit virus gaat nog maanden circuleren”.

De coronacijfers blijven fors stijgen. Terwijl zowel de Waalse als de Brusselse regering de afgelopen dagen strengere maatregelen hebben genomen, houdt Vlaanderen vast aan de maatregelen die vastgelegd werden op de laatste Overlegcomités. Minister-president Jan Jambon wil eerst het effect van die maatregelen afwachten.

“Grote zorgen”

Maar volgens federaal vicepremier Petra De Sutter zal Vlaanderen “niet anders kunnen” dan ook bijkomende maatregelen te nemen bovenop de “federale sokkel”. Ook Margot Cloet van zorgkoepel Zorgnet-Icuro maakt zich “grote zorgen” en dringt aan op bijkomende maatregelen. Volgens haar neemt Vlaanderen “een risico” door nu niet bijkomend in te grijpen.

Volgens Cloet staan de ziekenhuizen onder enorme druk en gaat het aantal ziekenhuisopnames binnenkort “door het plafond van maart”. “In plaats van te discussiëren over maatregelen, laat ons dat ernstig nemen”, aldus Cloet.

Cloet gelooft daarom niet in een afwachtende houding of de ‘gulden middenweg’ waar onder meer gezondheidseconoom Lieven Annemans voor pleit. “Dit virus kent geen gulden middenweg”, zegt Cloet. Om de gezondheidszorg te vrijwaren, zijn volgens haar strengere maatregelen nodig. Zij pleit ervoor om een soort “rustpauze in de maatschappij in te lassen”.

Gezondheidseconoom Lieven Annemans heeft de voorbije weken veel kritiek gekregen op zijn eerdere uitspraken over de aanpak van het virus. Annemans blijft er wel bij dat de huidige situatie “er niet is gekomen door versoepelingen”, maar eerder omdat mensen bijvoorbeeld zijn afgehaakt door de “dagelijkse angstboodschappen”.

Terwijl minister De Sutter hoopt dat de maatregelen ervoor zorgen dat de curve zal afvlakken, tempert microbioloog Herman Goossens (UZ Antwerpen) de hoop voor de feestdagen: “Deze situatie zal nog tot aan de zomer duren. Dit virus zal nog maanden circuleren”.