Comité Testing & Tracing: “App Coronalert blijft ook met nieuwe maatregelen belangrijk”

De app Coronalert blijft belangrijk, ook met de nieuwe teststrategie en de nieuwe maatregelen. Dat benadrukt het Interfederaal Comité Testing & Tracing zondag.

De federale regering besliste deze week om de teststrategie te veranderen. Daardoor worden mensen zonder symptomen niet meer getest, maar moeten zij in quarantaine gaan. “De voorbije week werd daarom gezegd dat de app Coronalert zijn reden tot bestaan verloor. We willen benadrukken dat dit niet klopt”, zegt Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing zondag.

Dagelijks worden nog altijd zo’n 70.000 testen afgenomen. Als de resultaten van die tests in de app terechtkomen en een persoon verwittigt bij een positief resultaat anoniem zijn contacten, dan kunnen deze personen in quarantaine gaan of bij symptomen hun huisarts verwittigen. Op deze manier blijft de app net wel zijn werking behouden, zegt Moykens. “Het blijft dus belangrijk dat mensen de app downloaden en gebruiken zodat het een belangrijk instrument blijft in de strijd tegen corona.”

Bovendien blijven mensen in contact komen met mensen die ze mogelijk niet kennen, onder meer op het werk, openbaar vervoer en in winkels. De app laat net toe om contacten op te sporen die de positief geteste persoon niet kent, voegt Moykens daar aan toe.

Ondertussen blijft de manuele contactopsporing via de contactcenters verder werken, ook via die weg worden nog mensen bereikt. “Dus ook het contactonderzoek blijft zijn meerwaarde behouden.”

De app is tot nu toe al 1,6 miljoen keer gedownload. De voorbije week zijn er 21.700 resultaten opgeladen in de app, waarvan 4.400 positief (20 procent).