Pakistaanse premier haalt uit naar Macron wegens “aanval op islam”

De Franse president Emmanuel Macron “valt de islam aan”, meent de Pakistaanse premier Imran Khan. Hij beschuldigt Macron ervan dat die “islamofobie aanmoedigt” door de islamitische religie aan te vallen, in plaats van “terroristen die geweld plegen”, ongeacht of dat moslims, aanhangers van het idee van witte superioriteit of neonazi’s zijn.

Khan uitte zijn kritiek in een reeks berichten op Twitter. Hij vindt dat de Franse president zich schuldig maakt aan verdere “polarisatie en marginalisatie, die onvermijdelijk leidt tot radicalisering”.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan haalde zaterdag ook al uit naar Macron. “Hij heeft een psychische controle nodig”, zei Erdogan. Daarop riep Frankrijk zijn ambassadeur in Turkije terug naar Parijs. De Europese Unie noemde de uitspraken van Erdogan zondag “onaanvaardbaar”. Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, riep Turkije op “te stoppen met de gevaarlijke spiraal van confrontatie”.

Erdogan herhaalde zondag trouwens zijn twijfels over de mentale gezondheid van Macron. De Franse president is “dag en nacht geobsedeerd door Erdogan”, aldus de Turkse president, en hij voegde eraan toe: “Hij moet zich echt mentaal laten onderzoeken.”

De opmerkingen van Erdogan en Khan volgen op Macrons reactie op de moord op de Franse docent Samuel Paty. De leraar werd onthoofd door een 18-jarige moslimextremist, omdat hij tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed had getoond aan zijn leerlingen.

Macron heeft onder meer gezegd dat Paty “werd vermoord omdat islamisten onze toekomst willen”. Hij heeft strikter toezicht op scholing en buitenlandse financiering van moskeeën aangekondigd om de verspreiding van radicaal gedachtegoed tegen te gaan. Ook werkt zijn regering aan voorstellen om de wettelijke scheiding tussen kerk en staat verder te versterken.

Eerder deze maand beschreef Macron de islam als religie “in crisis”. Volgens Khan heeft de Franse president “zonder er iets van te begrijpen de gevoelens van miljoenen moslims in Europa en wereldwijd gekrenkt”. In Pakistan is blasfemie een ernstig misdrijf. Op belediging van de islam of de profeet staat de doodstraf.

