Foto van palliatieve Beerschot- en Antwerp-fan gaat viraal: “Erik en Marc bewijzen dat verdriet geen kleur heeft”

Mochten ze elkaar op het voetbalveld zijn tegengekomen, ze zouden zichzelf aartsvijanden hebben genoemd. Maar terwijl ze beiden de dood in de ogen keken, bleef alleen de vriendschap over. Marc Janssens, Antwerpsupporter, overleed op 28 december van vorig jaar, Beerschotsupporter Erik De Lauwer twee dagen later. “Hun respect voor elkaar was enorm.”