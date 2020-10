Ontploffingen tijdens demonstratie tegen Loekasjenko

Opnieuw zijn honderdduizend mensen in Minsk op straat gekomen tegen Loekasjenko. Het protest leidde uiteindelijk tot schoten en ontploffingen. Eén persoon zou gewond zijn geraakt.

Bij een massademonstratie tegen de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko zouden er zondag schoten zijn afgevuurd. Onafhankelijke media meldden dat veiligheidstroepen ook flitsgranaten tot ontploffing brachten. Volgens ooggetuigen escaleerde de situatie toen de demonstratie zich ontbond. Video’s tonen ontploffingen, bliksemschichten en rook, in de achtergrond zijn geweerschoten te horen.

Een verslaggever van de Russische krant “Novaya Gazeta”, die kritiek heeft op het Kremlin, meldde ter plekke dat veiligheidstroepen rubberen kogels op demonstranten schieten. Volgens de onafhankelijke Wit-Russische krant Nasha Niwa raakte minstens één persoon gewond. Tal van mensen werden gearresteerd. De overheid reageerde dat de mensen die hardhandig werden aangepakt tijdens de protesten, zelf de veiligheidsdiensten hadden aangevallen.

Ultimatum

Sinds de controversiële presidentsverkiezingen op 9 augustus zijn mensen in Wit-Rusland de straat opgegaan tegen Loekasjenko. De grote demonstratie op zondag werd voor in het leven geroepen door een populair ultimatum van Loekasjenko’s politieke tegenstander, Svetlana Tichanowskaja.

De 38-jarige had Loekasjenko de deadline van 25 oktober gegeven om af te treden en de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen. Als niet aan de eisen wordt voldaan, komt het hele land samen in een grote algemene staking, had Tichanovskaya aangekondigd. Op 26 oktober is er “een landelijke staking van alle bedrijven, de blokkade van alle wegen, de ineenstorting van de verkoop in staatswinkels”. Loekasjenko heeft enkele gevangenen vrijgelaten uit de gevangenis, maar er zijn verder geen toegevingen meer in zicht.

Tichanovskaya nam het op tegen Loekasjenko bij de verkiezingen en is nu in ballingschap.