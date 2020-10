Slechte ventilatie kan corona verspreiden op kantoor: “Virus kan urenlang rondzweven”

De anderhalvemeterregel kennen we. Maar zijn we ons wel genoeg bewust van rondzwevende coronadeeltjes binnen, in de vorm van microdruppels? Keuringsbedrijf Vinçotte waarschuwt voor levensgevaarlijke fouten met de ventilatie in bedrijven. “Installaties zouden corona zelfs mee kunnen verspreiden”, waarschuwt manager Nico Seymus.