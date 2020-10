Herfstvakantie voor scholen verlengd tot en met 11 november, “Reset voor scholen”

Vlaanderen gaat Wallonië achterna en verlengt de herfstvakantie tot en met 11 november. Alle Vlaamse scholen krijgen na volgende week een verlengde adempauze, dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist in overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld. “Scholen kunnen zich resetten”, reageert viroloog Marc Van Ranst.

Op basis van een nieuw advies van virologen heeft minister van onderwijs beslist om de herfstvakantie met twee dagen te verlengen.

Foto: Dieter Telemans

“Leerkrachten, directeurs en ander onderwijspersoneel leveren al twee maanden lang indrukwekkende inspanningen om de scholen open te houden. Tussen 1 september en de herfstvakantie ligt elk schooljaar de langste periode zonder enige adempauze. Er volgt nu nog één week school, waarna de herfstvakantie begint. Na de herfstvakantie staan 2 schooldagen gepland, waarna er weer een vrije dag is ter herdenking van Wapenstilstand”, klinkt het in een persbericht.

Excuses

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft nu in overleg met de onderwijspartners beslist dat de herfstvakantie verlengd zal worden. De scholen maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 12 november tot de kerstvakantie. Dat besluit komt er op basis van een nieuw advies dat de virologen vandaag hebben overgemaakt aan de minister. Een verlengde herfstvakantie in het onderwijs biedt virologische voordelen én geeft een welverdiende adempauze aan de schoolteams die fantastisch werk hebben geleverd in de voorbije 2 maanden.

“We nemen deze beslissing niet met plezier, want er zijn door corona al véél lestijden verloren gegaan”, zegt Weyts. “Maar volgens de experts kan zelfs een beperkte verlenging van de vakantie nu een positief verschil maken voor de hele samenleving. Als we met een inspanning van 2 dagen ervoor kunnen zorgen dat de scholen daarna weer open kunnen tot de kerstvakantie, dan moeten we die kans grijpen.”

De scholen en de ouders krijgen nu de nodige tijd om zich voor te bereiden op een verlengde herfstvakantie. “Ik besef wel dat dit in sommige gezinnen voor organisatorische problemen kan zorgen”, zegt Weyts. “Ouders zijn voorbereid op de herfstvakantie, maar moeten nu een oplossing

Foto: Photo News

zoeken voor maandag 9 november en dinsdag 10 november. Ik verontschuldig mij bij alle ouders, maar we moeten dit doen zodat de scholen op termijn open kunnen blijven”.

“Verstandige keuze”

Eerder besliste het Vlaams onderwijsveld al dat scholen uit het secundair onderwijs die kampen met grote moeilijkheden zelf kunnen beslissen om over te schakelen op afstandsonderwijs voor de 2de en 3de graad. Die mogelijkheid blijft overeind om de eerstvolgende week te kunnen overbruggen.

“Het is de juiste beslissing om de vakantie te verlengen”, zegt prof. Marc Van Ranst in VTM Nieuws. “Scholen kunnen zich op deze manier resetten. Het zal de verspreiding van het virus vertragen want 12 dagen is ongeveer twee keer de incubatietijd.”

De kans dat kinderen die dus ziek worden in de herfstvakantie, hun klasgenootjes nog aansteken wordt dan bijzonder klein. “Er zullen minder kinderen met elkaar in contact komen en dat is een goede zaak.”