Onze man in de Verscheurde Staten van Amerika, deel 1: “Als het moet, gaan we met ons geweer naar de stembus”

Als Donald Trump straks president-af is, zal het niet aan Fulton County gelegen hebben. Vier jaar geleden kreeg hij hier 84 procent van de stemmen, en ze zijn vast van plan om die truc dit jaar over te doen. “Wij klitten allemaal samen, en we houden niet van verandering. Let op onze woorden: straks zijn hier helemaal geen Democraten meer over.”