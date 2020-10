Agente die Hitlergroet bracht in cel: “Ik wilde een grapje maken. Twee seconden later besefte ik al dat ik in de fout was gegaan”

“Het was heel zwaar om die man in bedwang te houden. Humor is dan een manier van verwerken.” De agente die de Hitlergroet bracht tijdens de voor de Slovaak Jozef Chovanec fataal afgelopen interventie op de luchthaven van Charleroi, vertelt voor het eerst haar verhaal. “Toen ik mijn arm strekte, bedoelde ik daar niets mee.”