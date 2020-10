Zeven maanden lang zat Kevin Huypens (18) in cel voor de moord op zijn vader, toen pakte de Duitse politie de échte verdachte op

Schilde -

Zeven maanden lang zat de 18-jarige Kevin Huypens in de cel: zo overtuigd waren de Antwerpse speurders ervan dat hij zijn vader had doodgeschoten in zijn garage in Schilde. Tot de Duitse politie aanklopte, en aan de Belgen duidelijk maakte dat ze de verkeerde verdachte hadden. Zij hadden de Duitser Fred Wittig (57) ontmaskerd als moordenaar. Maar die pleit op zijn beurt onschuldig. “Justitie heeft zich wéér vergist”, schrijft Wittig vanuit zijn cel. In de assisenzaal zal deze week allicht ook het proces van de speurders gemaakt worden.