Politievakbond slaat alarm: “Agenten vallen uit bij bosjes door corona”

Volgens de laatste officiële cijfers van de federale politie zijn er de afgelopen zes weken, van begin september tot half oktober, liefst 1.929 agenten van de 40.000 in heel het land thuis in quarantaine gezet. Op de datum van 19 oktober waren er 557 agenten thuis, een dikke helft (282) ziek door corona, de andere helft (275) omdat ze in contact waren geweest met iemand die ziek was, zo vernemen we.

Maar de toestand is nog alarmerender. “De cijfers zijn slechts gedeeltelijk en onvolledig. De afgelopen week zijn die aantallen in Covid-quarantaine nagenoeg verdubbeld”, zegt de woordvoerder van de federale politie zonder preciezere cijfers te geven.

“Het water staat veel korpsen aan de lippen. Politieman zijn is een contactberoep, zeker bij de interventiediensten. Agenten vallen uit bij bosjes. In het hele land, zowel lokaal als federaal”, klinkt het dan weer bij de vakbonden NSPV en ACV. “Als dit zo nog enkele dagen doorgaat, is de basispolitiezorg niet meer gegarandeerd en zijn er gewoon geen agenten meer om tussen te komen”.

“Het is duidelijk dat Covid-19 een impact heeft op de capaciteit”, geeft ook de woordvoerder van de federale politie toe. We proberen er alles aan te doen om de nodige capaciteit op het terrein te behouden, onder meer met doorgedreven beschermingsmaatregelen”.

De vakbonden willen dat agenten net als het verzorgend personeel prioritair maar ook preventief getest worden. “Zodat men besmette agenten meteen kan isoleren van de rest en de epidemie binnen de politie binnen de perken blijft”, aldus Joery Dehaes van het ACV. “Maar we vinden geen gehoor bij de politieleiding”.

Op het kabinet van minister Verlinden van Binnenlandse Zaken heeft men wel gehoor voor die verzuchting. “De minister heeft in de regering de vraag gesteld om ook agenten voorrang te geven voor de coronatests. We gaan ervan uit dat dit eerstdaags in orde komt”, zegt woordvoerster Sofie Demeyer.