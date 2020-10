Familiedrama Gullegem: “De mama van Noor leed enorm onder de scheiding met haar man. En dan die coronacrisis”

Wevelgem -

Op haar 17de verjaardag is Noor V. vrijdag omgebracht door haar moeder, die vervolgens ook zelf uit het leven stapte. Niemand in het West-Vlaamse Gullegem begrijpt wat mama Regine (44) bezield heeft. “Ze zag wel erg af van de recente scheiding van haar man. Het moet haar allemaal te veel geworden zijn.” De vrienden van Noor blijven verweesd achter. “Ze was zo’n lief en ambitieus meisje.”