Kliniek in Mol moet opnames weigeren na corona-uitbraak: “Met symptomen op bezoek komen, dat is een klap in ons gezicht”

Het Heilig Hartziekenhuis in Mol sluit noodgedwongen even de deuren voor nieuwe opnames, na een uitbraak van corona. “Het zal niet de laatste keer zijn dat een ziekenhuis dat moet doen”, klinkt het daar. En ook elders lopen de Covid-afdelingen weer helemaal vol. “Als we nog een week wachten voor er verstrengd wordt, dan krijgt het virus nog eens zo veel tijd om verder te woekeren”, zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). “Hopelijk hebben ze gelijk.”

590 nieuwe corona-patiënten werden zaterdag opgenomen in de ziekenhuizen. Daarmee zitten we op een zucht van de piek in maart. Het is een kwestie van tijd eer dat record sneuvelt. En ondertussen moet ...