Slechtste start ooit voor Pep Guardiola: is de citroen uitgeperst? Volgens City-coach ligt dat echter niet aan zijn aanpak

Manchester City snakt naar adem. Naar punten. En naar doelpunten. Na een 1-1-gelijkspel tegen West Ham kan Pep Guardiola wel wat peptalk gebruiken. De start van het seizoen is erbarmelijk, de ziekenboeg puilt uit en morgen wacht al Marseille in de Champions League. Volgens de Catalaan is het een direct gevolg van corona.