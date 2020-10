Juventus blijft Cristiano Ronaldo missen en verliest nu ook punten tegen Hellas Verona

Juventus blijft in het sukkelstraatje zitten in de Italiaanse Serie A. De Oude Dame moest tegen Chievo Verona opnieuw aantreden zonder superster Cristiano Ronaldo, die met een coronabesmetting in quarantaine zit. Het kon pas in het laatste kwartier een nederlaag vermijden tegen Hellas Verona: het werd 1-1 in Turijn.

Juventus kreeg al na een kwartier spelen een stevige waarschuwing toen een doelpunt van Ebrima Colley werd afgevlagd voor buitenspel. Bernardeschi kreeg even later de eerste goeie kans voor Juventus, maar besloot op doelman Silvestri. Cuadrado trof vervolgens net voor de pauze de lat. Morata scoorde bij het ingaan van de extra tijd dan wel de 1-0, maar de VAR besliste er anders over. Buitenspel, en dus stond het aan de rust nog altijd 0-0.

Na een uur spelen was het derde keer, goede keer toen de netten trilden. Uitgerekend Andrea Favilli, een ex-speler van Juventus, maakte er op fraaie wijze 0-1 van voor Hellas Verona. Daarbij blesseerde Favilli zich ook, waardoor hij meteen na zijn doelpunt gewisseld moest worden.

???? | Andrea Favilli scoort een fraai doelpunt tegen Juventus! ??#JuveVerona pic.twitter.com/tO2kuSQPF2 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 25, 2020

Juventus moest wel komen na de plotse achterstand, maar op een reactie bleef het even wachten. Een kwartier voor het einde vlamde Dybala op de lat, twee minuten later trof de 20-jarige Dejan Kulusevski wel raak: 1-1.

Na de gelijkmaker was het pompoen of verzuipen voor Hellas Verona. Dybala miste nipt en in de extra tijd moest doelman Silvestri meerdere straffe reddingen uit zijn handschoenen schudden. Juventus kwam niet meer langs de 29-jarige goalie. Een opstootje ontsierde de extra tijd nog, de stand bleef ongewijzigd: 1-1.