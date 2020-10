Bekende Belgische YouTuber die campagne zou voeren voor Child Focus nu zelf vermist

Hasselt - De Belgisch-Poolse YouTuber Kastiop (22) – echte naam: Kacper Przybylski – is al sinds vrijdag spoorloos. Zijn moeder en vrienden hopen nu dat zijn honderdduizenden fans mee helpen zoeken naar de vermiste man. “Kacper ging deze week een campagne lanceren, voor Child Focus, maar dit is zeker geen

“We hebben echt geen idee waar Kacper is. Zijn vrienden en de politie hebben al veel gezocht, tot in Polen toe”, zegt zijn huisgenoot Vincent Frère. Die sloeg vrijdag alarm. “Woensdagavond na mijn werk heb ik hem voor het laatst gezien”, zegt Vincent Frère, die met Kastiop een woning deelde in Hasselt. “Hij zei dat hij bij zijn moeder ging slapen. Vrijdag stuurde een vriend me hoe het met Kacper was. Ik dacht dat hij nog bij zijn moeder was, maar daar was hij blijkbaar niet meer. Ik heb hem nog berichtjes proberen te sturen, maar daar kwam geen antwoord op.”

Of Vincent een idee heeft waarom zijn huisgenoot is verdwenen? “Kacper kende door de coronapandemie moeilijke dagen. Hij was een allemansvriend en miste het sociaal contact enorm. Op professioneel vlak voelde hij door corona de druk ook toenemen. Toen de maatregelen versoepeld werden, ging het even beter, maar sinds de invoering van de avondklok zat hij weer veel op zijn kamer en sprak hij enkel nog met zijn moeder. Al leven we wel op hoop dat hij opduikt, dat hij enkel nood had om er even tussenuit te zijn. We kunnen enkel hopen op het beste. “Maar voorlopig is er geen enkel aanknopingspunt.”

Verdwijning van Kacper #PRZYBYLSKI te #Hasselt op 23/10/2020

Getuigenissen telefonisch of via de App ChildRescue

Child Focus 116 000 | Politie 0800 30 300https://t.co/oNqeuM0AeR

PLZ RT pic.twitter.com/RCfcMdJLKx — Child Focus België (@ChildFocusNL) October 24, 2020

Campagne Child Focus

Przybylski groeide de laatste jaren met zijn energieke commentaar uit tot een van de allerbekendste Vlamingen op YouTube. Zijn kanaal telt 290.000 abonnees, Kastiop is voor veel jongeren dan ook een echte BV zonder dat hij ooit op het televisiescherm komt. De laatste keer dat hij een video uploadde is intussen twee weken geleden, wat een lange stilte is op het videokanaal.

Hoewel hij al 22 is, verspreidde ook Child Focus een affiche. “In principe sturen wij alleen maar berichten uit van verdwijningen tot en met 18 jaar. Is de verdwijning onrustwekkend afficheren we tot en met 25 jaar”, reageert Child Focus-woordvoerder Stephan Smets. “Via de politie en het parket weten we dat deze verdwijning volledig buiten het normale valt.”

Even werd gedacht dat de verdwijning van Kastiop een stunt was. Onderdeel van nota bene een Child Focus-campagne over de gevaren van gamen waar hij als ambassadeur aan meewerkte en die op 29 oktober zou worden gelanceerd. . “Hij is bekend om zijn humor, maar we willen ook zijn fans vragen om dit serieus te nemen en mee te helpen zoeken”, zegt Vincent Frère om alle verwarring uit de wereld te helpen.

Wie weet waar Kacper is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0 of via opsporingen@police.belgium.eu.