Trump: “Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid. Mijn tegenstanders zijn geobsedeerd”

Op negen dagen van de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de coronapandemie het absolute thema geworden. Nog meer dan over andere thema’s staan Donald Trump en Joe Biden lijnrecht tegenover elkaar. De huidige president blijft de crisis minimaliseren en met het vaccin zwaaien dat alles over enkele weken zal oplossen, terwijl zijn tegenkandidaat blijft beweren dat Trump totaal geen plan heeft.