Antwerp-voorzitter Paul Gheysens haalt uit na derbyzege: “Die scheidsrechter heeft onze match toch proberen te verbrodden, niet?”

De eerste beker in 28 jaar, de eerste Europese zege in 26 jaar en gisteren ook de eerste derbywinst op het hoogste niveau in zestien jaar, met de leidersplaats er dan nog eens bovenop. Het lijstje met straffe prestaties van Ivan Leko als Antwerp-coach tikt aardig aan. “Dit mag je een mirakel noemen. Zoals Leicester City, dat de Premier League-titel pakte.”