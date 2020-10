Club Brugge kruist alweer de vingers: vandaag wordt al opnieuw getest

Een dag na de 2-1-nederlaag op Oud-Heverlee Leuven kon Club Brugge zich optrekken aan goed nieuws: Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik testten negatief op corona. Toch is het niet zeker dat iedereen speelklaar is voor Lazio woensdag. Maandag staat een nieuwe testronde van de UEFA op het programma.

Elke drie tot vier dagen een match, elke drie tot vier dagen een coronatest. De zenuwen in het Belfius Basecamp van Club Brugge staan dezer dagen strak gespannen. Daags na de 2-1-nederlaag op Oud-Heverlee Leuven was er goed nieuws voor trainer Philippe Clement. Doelman Simon Mignolet, verdediger Odilon Kossounou en aanvaller Michael Krmencik testen niet langer positief op het coronavirus. Een week geleden testte het drietal onverwacht positief in aanloop naar de wedstrijd in Sint-Petersburg. Ook Club-manager Vincent Mannaert legde toen een positieve test af.

Het negatieve resultaat voor Mignolet en co. kwam te laat voor de wedstrijd van zaterdag aan Den Dreef, maar zondag stond het trio opnieuw op het trainingsveld. In principe komen ze dus in aanmerking voor de thuiswedstrijd tegen Lazio, maar honderd procent zeker is dat nog niet. Alle spelers, inclusief Mignolet, Kossounou en Krmencik, worden maandag opnieuw getest. Ook Vincent Mannaert ondergaat een nieuwe test. Het UEFA-protocol schrijft voor dat de volledige selectie én staf voor elke Europese wedstrijd getest moeten worden. Het resultaat wordt uiterlijk morgen voor de laatste training verwacht.

Indien negatief, keert Simon Mignolet woensdag wellicht terug in doel, ondanks de bevredigende prestaties van Ethan Horvath in Sint-Petersburg en Leuven. Simon Deli, zaterdag opnieuw op de bank na een knieblessure, kan de plaats innemen van Fede Ricca. Ook Charles De Ketelaere wordt woensdag opnieuw aan de aftrap verwacht. Hij kreeg net als Ruud Vormer en Emmanuel Dennis rust aan Den Dreef. (bla)